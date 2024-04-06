Врач Гомберг заявил, что термин «супергонорея» был придуман в СМИ для ажиотажа

Избегать термина «супергонорея» для описания роста заболеваемости гонореей в Китае было бы более уместным, так как он не отражает истинную природу проблемы, обусловленной возникшей у возбудителя инфекции устойчивостью к лекарствам.
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