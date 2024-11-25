Жена бывшего мэра Сочи хочет вернуться на СВО после обвинений в растрате

Янина Копайгородская планирует оспорить увольнение со службы.Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, решила вернуться на военную службу и отправиться на СВО несмотря на то, что её мужу и ей самой предъявлены обвинения в растрате на сумму 3,7 миллиона рублей.