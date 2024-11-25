Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Идиоты в Россию надо переносить и заводы, и рабочую силу, у нас и газ дешовый, и свободных производственных помещений...В Германии "хорон...
  • Эльдар Алиев
    Жаль только что губят такой завод брэнд, качество автомобилей. Гены фашизма проявились !!! Ушли отказались от РФ , пу...В Германии "хорон...
  • Амара Карпова
    Голая наркоманка ни умом, ни красотой не блещет🤮🤮🤮Кинокомпания отоз...

Жена бывшего мэра Сочи хочет вернуться на СВО после обвинений в растрате

Жена бывшего мэра Сочи хочет вернуться на СВО после обвинений в растрате

Янина Копайгородская планирует оспорить увольнение со службы.Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, решила вернуться на военную службу и отправиться на СВО несмотря на то, что её мужу и ей самой предъявлены обвинения в растрате на сумму 3,7 миллиона рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Учитывая, что для всех этих высокосидящих уголовников на СВО созданы курортные условия, понятны их устремления влезть на елку и не ободрать жопу!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх