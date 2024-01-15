Тренер "Торонто" Киф назвал проигранный матч в НХЛ позитивом для Самсонова

Главный тренер "Торонто Мэйпл Лифс" Шелдон Киф, говоря об игре российского голкипера команды Ильи Самсонова в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройт Ред Уингз" (2:4), похвалил вратаря.
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