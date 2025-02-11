В Салехарде стартовали чемпионат и первенство Ямала по северному многоборью. 87 спортсменов со всего округа будут состязаться в пяти видах спорта: тройном национальном прыжке, беге с палкой, метании топора на дальность, метании тынзяна на хорей, и прыжках через нарты.
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