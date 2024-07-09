Певица Алла Пугачева опубликовала пост об обстреле детской больницы в Киеве

Интересно, она пишет посты, когда израильская армия в очередной раз разбомбила больницу в Газе?! Или это другое?!

Александр Лагуткин

Что же она молчала, когда убивали детей и жителей Донецка!? Съездила бы посмотреть на детское кладбище в Донецке - "Аллею ангелов". Там несколько сотен убитых бандеровцами детишек. Или ей нужно лишний раз нагадить на страну, которая её создала? А уничтожение целого народа в Газе её не волнует.Тварь!