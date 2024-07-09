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Певица Алла Пугачева опубликовала пост об обстреле детской больницы в Киеве

Певица Алла Пугачева опубликовала пост об обстреле детской больницы в Киеве

Певица Алла Пугачева опубликовала пост в Instagram, в котором высказалась об обстреле детской больницы в Киеве.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Старую кошелку забыли спросить, ей же из далека лучше видно, что происходит вна.
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20 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Интересно, она пишет посты, когда израильская армия в очередной раз разбомбила больницу в Газе?! Или это другое?!
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20 час.
Александр Лагуткин
Что же она молчала, когда убивали детей и жителей Донецка!?  Съездила бы посмотреть на детское кладбище в Донецке - &quot;Аллею ангелов&quot;. Там несколько сотен убитых бандеровцами детишек.  Или ей нужно лишний раз нагадить на страну, которая её создала? А уничтожение целого народа в Газе её не волнует.Тварь!
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19 час.

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