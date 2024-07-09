Певица Алла Пугачева опубликовала пост в Instagram, в котором высказалась об обстреле детской больницы в Киеве.
Певица Алла Пугачева опубликовала пост об обстреле детской больницы в Киеве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Старую кошелку забыли спросить, ей же из далека лучше видно, что происходит вна.
Ответить
20 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Интересно, она пишет посты, когда израильская армия в очередной раз разбомбила больницу в Газе?! Или это другое?!
Ответить
20 час.
Александр Лагуткин
Что же она молчала, когда убивали детей и жителей Донецка!? Съездила бы посмотреть на детское кладбище в Донецке - "Аллею ангелов". Там несколько сотен убитых бандеровцами детишек. Или ей нужно лишний раз нагадить на страну, которая её создала? А уничтожение целого народа в Газе её не волнует.Тварь!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии