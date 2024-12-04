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Маск одним словом отреагировал на ситуацию в Южной Корее

Маск одним словом отреагировал на ситуацию в Южной Корее

Американский бизнесмен Илон Маск одним словом отреагировал на ситуацию в Южной Корее. На своей странице в соцсети X он назвал происходящее в государстве шокирующим, а также прокомментировал единогласное решение парламента Республики Корея об отмене военного положения в государстве коротким «вау».

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