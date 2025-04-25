Зеленский прилетел в ЮАР, где после переговоров с президентом республики Сирилом Рамафосой выдал на-гора пресс-конференцию.
Зеленский пригрозил Трампу, что не у президента США, а «у украинцев лопнет терпение»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
зуфар юсупов
Вспоминаю сценку из старого советского фильма "Нахаленок": Ну, дедуля! Зубы выпадут, я тебе девать не стану!!!
Ответить
15 час.
федор
Зелёный харчок и обдолбыш вообще с катушек слетел, видимо наркота уже окончательно одолела . Пора эту мразь на принудительное лечение в « Черный дельфин» отправлять!!!!!!
Ответить
14 час.
Eduard
Мы удивляемся действительно терпению украинцев к Комику-предателю.Аверное мало их похоронили,нужно всех!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии