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Зеленский пригрозил Трампу, что не у президента США, а «у украинцев лопнет терпение»

Зеленский пригрозил Трампу, что не у президента США, а «у украинцев лопнет терпение»

Зеленский прилетел в ЮАР, где после переговоров с президентом республики Сирилом Рамафосой выдал на-гора пресс-конференцию.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Вспоминаю сценку из старого советского фильма &quot;Нахаленок&quot;: Ну, дедуля! Зубы выпадут, я тебе девать не стану!!!
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15 час.
федор
Зелёный харчок и обдолбыш вообще с катушек слетел, видимо наркота уже окончательно одолела . Пора эту мразь на принудительное лечение в « Черный дельфин» отправлять!!!!!!
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14 час.
Eduard
Мы удивляемся действительно терпению украинцев к Комику-предателю.Аверное мало их похоронили,нужно всех!
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7 час.
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