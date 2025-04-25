Зеленский пригрозил Трампу, что не у президента США, а «у украинцев лопнет терпение»

зуфар юсупов Вспоминаю сценку из старого советского фильма "Нахаленок": Ну, дедуля! Зубы выпадут, я тебе девать не стану!!!

федор Зелёный харчок и обдолбыш вообще с катушек слетел, видимо наркота уже окончательно одолела . Пора эту мразь на принудительное лечение в « Черный дельфин» отправлять!!!!!!