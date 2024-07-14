Какие наиболее частые ошибки совершают новички в дайвинге 

Наиболее частой ошибкой, которую совершают новички в дайвинге, является неправильное дыхание. Такое мнение высказал дайвер Дмитрий Алдошин, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.