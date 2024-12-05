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Диетолог Соломатина рассказала о пользе ананаса для иммунитета пожилых людей

Диетолог Соломатина рассказала о пользе ананаса для иммунитета пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, чем полезно употребление ананаса в пожилом возрасте. Диетолог Соломатина рассказала, что ананас является источником большого количества полезных в пожилом возрасте нутриентов.

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