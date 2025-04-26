Минтранс предлагает убрать самокаты с тротуаров

Новые правила призваны усилить безопасность пешеходов и определить четкие зоны для стоянки СИМ.Министерство транспорта России предложило запретить парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках.
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