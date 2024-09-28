Знакомый россиянам кроссовер появился у российских дилеров под другой маркой

На российском автомобильном рынке появился новый игрок – кросс-купе Knewstar 001. Эта модель, по сути, является перелицованной версией популярной Geely Tugella, которая уже успела завоевать симпатии российских покупателей.
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