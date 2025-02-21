Игорь Левитас - пишет: С момента инаугурации Дональда Трампа прошел месяц. Что произошло за это время? Если охарактеризовать одним предложением, то оно прозвучит так: «В общеевропейское отхожее место бросили увесистую пачку дрожжей».
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