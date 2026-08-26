Пенсии и выплаты по-новому: Путин подписал важный указ

С 1 сентября 2026 года в России начнется массовое внедрение цифрового рубля. Для граждан его использование останется добровольным, а подключенные банки будут обязаны обеспечить расчеты с помощью универсального QR-кода.
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