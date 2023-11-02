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В пределах герметичной диаспоры выходец из Средней Азии никогда искренне не назовет себя россиянином

В пределах герметичной диаспоры выходец из Средней Азии никогда искренне не назовет себя россиянином

На фронте лишних нет: боевой потенциал «новых граждан» в спецоперации Котельники и далее везде Перспективы новой волны мобилизация для окончательного достижения целей спецоперации несут с собой немало рисков.

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