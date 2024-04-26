Шри-Ланка рассматривает продление периода предоставления бесплатных виз для россиян

Шри-Ланка рассматривает возможность продления периода предоставления бесплатных виз для россиян. Визы изначально планировалась выдавать в бесплатном формате до 31 марта, но затем было принято решение продлить практику еще на месяц, передает РИА “Новости” слова посла Шри-Ланки Джаниты Лиянаге.
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