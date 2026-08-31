Kiev expert: Russians are coming to the near approaches to Slavyansk and Kramatorsk

Russian troops were able to break through in the direction of Kramatorsk from the east, bypassing Konstantinovka and Druzhkovka, writes Ukrainian military expert Konstantin Mashovets.
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