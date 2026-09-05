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Царьград

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Трамп отправил Уиткоффа с уникальной памятной монетой в Москву

Трамп отправил Уиткоффа с уникальной памятной монетой в Москву

Спецпредставитель Трампа, Стив Уиткофф, привез в Москву уникальную памятную монету. Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в российскую столицу 5 сентября.

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