Создатели «Южного Парка» переименовали шоу в «Южную Америку»

Создатели американского сатирического мультсериала «Южный Парк» объявили о смене названия шоу на «Южная Америка» в ответ на недавнее решение президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка».
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