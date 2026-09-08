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Регионы России

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Создатели «Южного Парка» переименовали шоу в «Южную Америку»

Создатели «Южного Парка» переименовали шоу в «Южную Америку»

Создатели американского сатирического мультсериала «Южный Парк» объявили о смене названия шоу на «Южная Америка» в ответ на недавнее решение президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка».

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