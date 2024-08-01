Стартовало голосование за объекты "Достояние Среднего Урала"

Начинается голосование за объекты, которые получат статус "Достояние Среднего Урала". С 1 августа по 1 декабря 2024 года граждане России, достигшие 18-летнего возраста и проживающие в Свердловской области, могут проголосовать за одного из 15 претендентов на этот высокий общественный статус.