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Стартовало голосование за объекты "Достояние Среднего Урала"

Стартовало голосование за объекты "Достояние Среднего Урала"

Начинается голосование за объекты, которые получат статус "Достояние Среднего Урала". С 1 августа по 1 декабря 2024 года граждане России, достигшие 18-летнего возраста и проживающие в Свердловской области, могут проголосовать за одного из 15 претендентов на этот высокий общественный статус.

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