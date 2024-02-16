Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🚧 Две улицы Симферополя перекрыли на время обрезки деревьев Из-за работ по обрезке зелёных насаждений с 07:30 до 00:00 16 февраля будет ограничено движение на участках улиц Героев Аджимушкая (от улицы Гоголя до улицы Самокиша) и Жуковского (от улицы Гоголя до улицы Маяковского).