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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🚧 Две улицы Симферополя перекрыли на время обрезки деревьев Из-за работ по обрезке зелёных насаждений с 07:30 до 00:00 16 февраля будет ограничено движение на участках улиц Героев Аджимушкая (от улицы Гоголя до улицы Самокиша) и Жуковского (от улицы Гоголя до улицы Маяковского).

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