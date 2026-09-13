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Аргументы и Факты

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Ушаков: Путин назначит главу делегации от РФ на трехсторонних переговорах

Ушаков: Путин назначит главу делегации от РФ на трехсторонних переговорах

Российский лидер Владимир Путин решит, кто станет главой российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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