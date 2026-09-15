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Юнармейцы из столицы Ямала победили во всероссийском конкурсе

Юнармейцы из столицы Ямала победили во всероссийском конкурсе

Юнармейцы школы № 1 Салехарда заняли первое место во всероссийском конкурсе #ШколаСентябрь2026 в номинации «Патриотическое фото».

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