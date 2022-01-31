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Геологи обнаружили новые залежи нефти на месторождении Узень в Казахстане

Геологи обнаружили новые залежи нефти на месторождении Узень в Казахстане

Нур-Султан, 31 января. Геологи казахской национальной нефтяной компании «Казмунайгаз» нашли новые залежи нефти на месторождении Узень Мангистауской области на юго-западе Казахстана, сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на пресс-службу компании.

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