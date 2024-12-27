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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де’Аарон Фокс извинился перед командой за ошибку в концовке матча с «Детройтом»

Разыгрывающий «Сакраменто» выступил перед командой перед тренировкой, признал свою ошибку и взял на себя ответственность за поражение, ставшее 5-м подряд для клуба.

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