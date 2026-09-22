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Список преступлений, после которых будут лишать гражданства РФ, расширят

Список преступлений, после которых будут лишать гражданства РФ, расширят

Расширить список преступлений, совершение которых будет служить основанием для лишения гражданства России предлагает ГУ МВД по Москве .

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