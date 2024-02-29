Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Дюкай-ка ты мимо...Путин назвал прее...
  • АндрейБорков
    До развала США еще далеко, но не все потеряно. Необходимо помочь американским товарищам в этом нужном, но очень не ле...Симптомы распада США
  • Валерий Дюков
    да сами власть показывают что рулят они , вот откуда знает Путин что он победит на выборах, знает его тётенька в счёт...Путин назвал прее...

Жога рассказал, что бойцы СВО ждут от Путина указаний к дальнейшим действиям

Жога рассказал, что бойцы СВО ждут от Путина указаний к дальнейшим действиям

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал в разговоре со «Звездой», что российские военнослужащие ждут от послания Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Федеральному собранию указаний к дальнейшим действиям, а также планов по ведению специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх