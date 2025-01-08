Сила в правде
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Сила в правде

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Танго в сумасшедшем доме

Танго в сумасшедшем доме

Если бы Украины не было, её стоило бы придумать. Хотя бы для того, чтобы у всех нормальных стран был пример того, как нельзя себя вести, а психологи, психотерапевты и психиатры получили бы гигантский пласт для исследования.

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