Танго в сумасшедшем доме

Если бы Украины не было, её стоило бы придумать. Хотя бы для того, чтобы у всех нормальных стран был пример того, как нельзя себя вести, а психологи, психотерапевты и психиатры получили бы гигантский пласт для исследования.
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