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Фаррахов считает верным допустить студентов-медиков к работе на скорой

Фаррахов считает верным допустить студентов-медиков к работе на скорой

По данным Минздрава, сейчас в России не хватает почти 26,5 тысячи врачей и 50 тысяч медсестер. Чтобы хотя бы частично решить эту проблему, в 2023 году студентам старших курсов медвузов разрешили работать в бригадах скорой помощи под руководством наставников.

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