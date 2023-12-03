Фаррахов считает верным допустить студентов-медиков к работе на скорой

По данным Минздрава, сейчас в России не хватает почти 26,5 тысячи врачей и 50 тысяч медсестер. Чтобы хотя бы частично решить эту проблему, в 2023 году студентам старших курсов медвузов разрешили работать в бригадах скорой помощи под руководством наставников.