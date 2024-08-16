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Политика как она есть

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Самолет Вэнса совершил аварийную посадку в Милуоки

Самолет Вэнса совершил аварийную посадку в Милуоки

Самолет кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса совершил аварийную посадку в аэропорту Милуоки (штат Висконсин), куда вынужден был вернуться после вылета из-за технической неисправности.

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