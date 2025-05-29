«Отдаю всего себя» Фрунзе был легендарным героем революции и соратником Ленина. Как он изменил ход истории?

Выдающийся революционер, большевик с 1904 года, соратник Ленина, легендарный советский военачальник, государственный деятель, дипломат и при этом родившийся на самой окраине империи, недоучившийся даже на первом курсе студент, приговоренный к смертной казни за терроризм, ссыльный, беглый каторжник… и все это за 40 лет жизни.
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