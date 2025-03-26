Тамбовчанин завоевал "серебро" на первенстве ЦФО по боксу

Тамбовчанин Данила Баранов завоевал "серебро" на первенстве Центрального Федерального округа по боксу среди юниоров, посвящённое памяти тренера Вадима Софронова и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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