#Обзорная #Сводка на 25 августа 2024 года ▪ Заканчивается третья неделя отражения вооруженного вторжения ВСУ на территорию Курской области Российской Федерации.
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#Обзорная #Сводка на 25 августа 2024 года ▪ Заканчивается третья неделя отражения вооруженного вторжения ВСУ на территорию Курской области Российской Федерации.
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