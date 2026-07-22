Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 429 подписчиков

На форуме в НЦ «Россия» обсудят, каким станет архитектурный код страны

На форуме в НЦ «Россия» обсудят, каким станет архитектурный код страны

Будущее российской архитектуры станет темой для обсуждения в рамках форума «Архитектурный код России: от исторической идентичности к строительству национальной гордости», который состоится в Национальном центре «Россия» 28 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии