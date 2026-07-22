На форуме в НЦ «Россия» обсудят, каким станет архитектурный код страны

Будущее российской архитектуры станет темой для обсуждения в рамках форума «Архитектурный код России: от исторической идентичности к строительству национальной гордости», который состоится в Национальном центре «Россия» 28 июля.
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