Талгат Таджуддин: Ураза-байрам объединяет людей доброй воли

Праздник Ураза-байрам является символом мира, добра и истинного поклонения Всевышнему. Об этом заявил верховный муфтий России, глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин 30 марта РИА Новости.
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