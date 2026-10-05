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«Прическа вас омолодила лет на 15»: фанаты оценили новое каре Ренаты Литвиновой

«Прическа вас омолодила лет на 15»: фанаты оценили новое каре Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова показала в личном микроблоге фото с коротким каре. Привычный макияж глаз — прочь, вместо него тёмно-красная помада.

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