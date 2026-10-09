Продюсер Дробыш сравнил нейросети с революцией 1917 года

Композитор и продюсер Виктор Дробыш сравнил нейросети с революцией 1917 года. Его цитирует ТАСС.По мнению Дробыша, человечество сейчас находится в процессе революции в шоу-бизнесе и музыке.
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