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От тапа до клика: когда в России появится линейка Galaxy S25 и стоит ли она своих денег

От тапа до клика: когда в России появится линейка Galaxy S25 и стоит ли она своих денег

Производитель электроники Samsung провел первую в 2025 году презентацию Galaxy Unpacked. На ней представили сразу три новых продукта — флагманскую серию смартфонов Galaxy S25, второе поколение умного кольца Galaxy Ring и шлем смешанной реальности Galaxy AR.

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