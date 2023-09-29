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Военные получили сертификаты на 1 млн за уничтожение танка Leopard в зоне СВО

Военные получили сертификаты на 1 млн за уничтожение танка Leopard в зоне СВО

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившие немецкий танк Leopard в бою на Купянском направлении в зоне специальной военной операции, получили сертификаты на выплату дополнительных денежных средств - одного миллиона рублей.

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