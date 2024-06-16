⛰ Международный детский центр «Артек» отмечает 99-летие В праздничной программе принимают участие 3000 воспитанников лагеря.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛰ Международный детский центр «Артек» отмечает 99-летие В праздничной программе принимают участие 3000 воспитанников лагеря.