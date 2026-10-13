На ЗАЭС заявили о сверхнапряженной обстановке вокруг станции

Текущая ситуация требует повышенного контроля за безопасностью объекта Обстановка вокруг Запорожской АЭС сохраняет напряженный характер, несмотря на видимую стабильность, сообщил Юрий Черничук, руководитель станции, пишет ТАСС.
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