Commonwealth Cue Sports Championships 2026 готовится к историческому возвращению в Индию

Commonwealth Cue Sports Championships 2026 пройдет в Индии с 7 по 10 октября в спортивном комплексе имени Вира Саваркара, сообщает wpapool Commonwealth Cue Sports Championships в 2026 году состоится в Индии (фото: wpapool)Всемирная конфедерация бильярдного спорта (WCBS) раскрыла новые детали предстоящего Commonwealth Cue Sports Championships 2026 (Чемпионата Содружества по бильярду).