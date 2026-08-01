Commonwealth Cue Sports Championships 2026 готовится к историческому возвращению в Индию

Commonwealth Cue Sports Championships 2026 пройдет в Индии с 7 по 10 октября в спортивном комплексе имени Вира Саваркара, сообщает wpapool Commonwealth Cue Sports Championships в 2026 году состоится в Индии (фото: wpapool)Всемирная конфедерация бильярдного спорта (WCBS) раскрыла новые детали предстоящего Commonwealth Cue Sports Championships 2026 (Чемпионата Содружества по бильярду).
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