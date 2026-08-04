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Газета.ру

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JCAP: теоретическое взаимодействие частиц темной материи дало неожиданный эффект

JCAP: теоретическое взаимодействие частиц темной материи дало неожиданный эффект

Физики из Института теоретической физики "Периметр" изучили гипотетическую "темную силу" — дополнительное взаимодействие между частицами темной материи помимо гравитации — и обнаружили, что ее эффект противоположен ожидаемому.

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