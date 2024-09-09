«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаки с использованием фреймворка

«Лаборатория Касперского» в июле 2024 года зафиксировала атаки на более чем 10 российских предприятий из различных сфер деятельности с использованием ранее неизвестного бэкдора (программы для получения доступа) Loki, который создан на основе часто используемого фреймворка с открытым исходным кодом Mythic.
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