«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаки с использованием фреймворка

«Лаборатория Касперского» в июле 2024 года зафиксировала атаки на более чем 10 российских предприятий из различных сфер деятельности с использованием ранее неизвестного бэкдора (программы для получения доступа) Loki, который создан на основе часто используемого фреймворка с открытым исходным кодом Mythic.