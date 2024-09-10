«Верните мужа»: Путину пишет жена мобилизованного

Жена мобилизованного россиянина заявила, что пишет письмо президенту России Владимиру Путину. По ее словам, у мужа, отправленного на фронт, половина зарплаты уходит на снаряжение и питание, а размер ветеранских выплат составляет 4800 рублей.
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