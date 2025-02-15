"Кактусы" в Курской области

ВСУ ввели новый термин для обозначения убитых солдат в Курской области Автор: Анастасия Селиванова Украинские военные в переговорах по рации начали использовать новый термин для обозначения убитых в Курской области сослуживцев.
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