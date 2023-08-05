В Перми завершились сборы руководителей кадровых подразделений МЧС России

В Перми прошел методический сбор с руководителями кадровых подразделений территориальных органов и учреждений МЧС России, дислоцированных на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.
В Перми прошел методический сбор с руководителями кадровых подразделений территориальных органов и учреждений МЧС России, дислоцированных на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.
Свежие комментарии