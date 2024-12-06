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В ЕС подняли вопрос о последствиях выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

В ЕС подняли вопрос о последствиях выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран подняла вопрос о последствиях выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта.

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