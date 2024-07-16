Макрон обсудил с лидерами Египта и Катара ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры по ситуации в секторе Газа с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.
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