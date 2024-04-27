Как сложилась судьба пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском

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Sergey Ivanov

Как все- таки часто героизм является просто прикрытием расхлябанности, некомпетентности и неумения действовать в экстремальной ситуации! Может, все- таки не будем лепить из этих летчиков героев, а просто посмотрим на инцидент трезво? Итак, на борту в полете произошла неисправность: отказала гидросистема. Вообще- то на самолете их аж целых три! Но не будем углубляться в технические детали. В связи с отказом возникла опасность выкатывания самолета за пределы ВПП. И тогда командир принял решение лететь на другой аэродром, где полоса более длинная. Вроде все правильно? Как будто бы.... Если бы не одно НО: Экипаж не выполнил штурманский расчет, не запросил погоду по маршруту, силу и направление ветра.... И в результате летчикам банально не хватило топлива! И тогда посадка на поле оказалась действительно «вынужденной»! Да, летчики мастерски посадили самолет. Да, удалось избежать жертв. Вот только героями их назвать язык не поворачивается. Потому, что истинный героизм состоит не в том, чтобы героически выбраться из ямы, а в том, чтобы в эту яму не попасть! Так что они должны были сделать? Сделав штурманский расчет и убедившись, что топлива не хватает, они должны были садиться на основной аэродром! Да, была опасность невыпуска интерцепторов, могли не сработать тормоза... Да, самолет мог выкатиться за пределы ВПП. Но ведь работал реверс двигателей! Можно было тормозить ими! По инструкции, реверс надо выключать на скорости в 100 км/ч- иначе двигатели засосут грязь, камни, гальку- и будут выведены из строя. Но в этой ситуации летчики имели полное право держать реверс на максимуме, вплоть до остановки! Да и выкатился он бы на малой скорости, что не представляло опасности. Вместо этого летчики героически посадили самолет на поле. Самолет, конечно, полностью выведен из строя. Теперь он годится только на то, чтобы наделать из него кастрюли. А ведь мог разломиться. Мог вспыхнуть пожар- а это неизбежные жертвы! Современные самолеты вообще не рассчитаны на посадку на мягкий грунт. Они попросту тонут в нем из- за высокого удельного давления шасси на почву. Для наглядности: Если вы поставите паровоз на грунт- то он тут же утонет по самые оси! Самолет проваливается по брюхо. И вытащить его- целая проблема! Итак, их героизм- не более, чем обратная сторона некомпетентности и неготовности действовать в экстремальной ситуации. А ведь на летчике лежит особая ответственность! За его спиной- полторы сотни пассажиров! И то, что простительно нам, обывателям- то нельзя простить летчику. У каждой ошибки есть своя цена. Ошибки наши, рядовых обывателей и пенсионеров, стоят дешево. Ну, купил просроченный пакет молока. Ну, залетел на штраф за переход на красный свет... Ошибка летчика- это десятки жизней его пассажиров. И вот об этом забывать нельзя!