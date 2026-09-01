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Войска РФ освободили два населенных пункта в Запорожской области

Войска РФ освободили два населенных пункта в Запорожской области

Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской области.

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